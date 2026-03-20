Majo Aguilar lanza 'Vete': nuevo himno de la música mexicana

Majo Aguilar regresa con "Vete", un poderoso sencillo que reafirma su lugar entre las voces más influyentes de la música mexicana actual. Reconocida por fusionar la elegancia atemporal del mariachi con una sensibilidad contemporánea, la artista ofrece una interpretación intensa que conecta con las emociones universales de saber cuándo es momento de soltar.

La canción aborda ese instante de claridad emocional en el que se reconoce que una relación ya no es lo que solía ser. A través de una letra honesta y conmovedora, "Vete" retrata la difícil aceptación de que un amor que parecía inquebrantable se ha desvanecido en silencio. La narrativa, profundamente identificable, habla de la fortaleza necesaria para alejarse de alguien que alguna vez lo fue todo, y de asumir que el vínculo que unió a dos personas puede dejar de existir.

La fortaleza en el desamor

Con una melodía cargada de sentimiento y arraigada en la tradición de la música mexicana, el tema transforma el desamor en un mensaje de empoderamiento. Además, confronta la manipulación y la toxicidad emocional, al tiempo que resalta la importancia del amor propio y el crecimiento personal. Lejos de quedarse en el resentimiento, la canción invita a sanar y a abrirse a nuevas oportunidades.

El sencillo, junto con su video oficial, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Majo Aguilar se consolida en la música mexicana

En medio de este lanzamiento, Majo Aguilar continúa consolidando su carrera con importantes logros. Recientemente, interpretó el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Ciudad de los Deportes previo al partido amistoso entre las selecciones femeniles de México y Brasil, marcando un momento de orgullo y emoción.

Este éxito se suma a otros hitos, como su interpretación de "Así Fue" del legendario Juan Gabriel, así como su triunfo consecutivo como Artista Femenina del Año en Música Mexicana en Premios Lo Nuestro 2026. También destacó al obtener el reconocimiento a Mejor Combinación Femenina por "Brujería", junto a Yuridia.

Su álbum Mariachi Mío (Deluxe), lanzado en diciembre de 2025, evidencia su capacidad para reinventar el género al incorporar elementos de huapango, flamenco, rap y sonidos tumbados, sin perder la esencia tradicional del mariachi.

Un año de logros significativos

El último año ha sido especialmente significativo para la cantante. Se convirtió en la primera embajadora del Congreso Mundial del Mariachi, cerrando el evento con una presentación especial en el Zócalo de la Ciudad de México.

Asimismo, interpretó el Himno Nacional Mexicano antes de una pelea del icónico boxeador Saúl "Canelo" Álvarez en Riad, Arabia Saudita, cautivando tanto al público presente como a millones de espectadores alrededor del mundo.

Con más de 486 millones de reproducciones globales, estos logros no solo celebran su talento, sino que también reflejan su compromiso por llevar la música mexicana hacia una nueva era.