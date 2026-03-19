TINI lanza nuevo sencillo Dos Amantes: Rodrigo de Paul y Messi participan

La cantante TINI ha generado gran expectativa entre sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Dos Amantes", cuyo videoclip ya es considerado uno de los más comentados del momento.

Y es que la artista logró reunir a varias figuras destacadas, incluyendo a su pareja, Rodrigo de Paul, y al campeón del mundo Lionel Messi, quien aparece como invitado sorpresa en una escena que rápidamente se volvió viral.

¿Quiénes participan en el videoclip?

En un adelanto del video, también se puede ver la participación de Susana Giménez, quien abre la historia en una conversación con la cantante sobre los rumores que rodean su vida personal.

El clip incluye además la presencia del músico Cacho Deicas, de Los Palmeras, así como del cantante Ulises Bueno, quienes forman parte de una narrativa cargada de guiños culturales.

Momentos destacados del videoclip

Uno de los momentos más llamativos ocurre cuando Rodrigo de Paul toca la puerta de un departamento y, detrás de él, aparece Lionel Messi sosteniendo una bolsa de hielos. La escena hace referencia a un popular meme del futbolista, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

El videoclip completo se estrenará este jueves a las 21:00 horas, mientras que TINI ya adelantó que interpretará el tema en su próximo concierto en Córdoba, programado para el 21 de marzo, fecha en la que además celebrará su cumpleaños.

Sin duda, el lanzamiento de "Dos Amantes" promete convertirse en un momento clave en la carrera de la artista, no solo por la canción, sino por la inesperada reunión de estrellas en su videoclip.