Vidente asegura que Belinda usa amarres para obsesionar a sus parejas

La vida amorosa de Belinda vuelve a estar en el ojo del huracán tras las polémicas declaraciones de un conocido vidente y especialista en lo esotérico. En una reciente entrevista, el "brujo de las estrellas" aseguró que la cantante y actriz española-mexicana utiliza presuntos "amarres" de alto nivel para lograr que sus parejas desarrollen una obsesión pública y emocional con ella.

Estas afirmaciones surgen después de años de especulaciones sobre por qué los exnovios de la intérprete de "Cactus" —desde Christian Nodal hasta Lupillo Rivera— suelen tatuarse su rostro o nombre poco tiempo después de iniciar la relación.

¿Qué declaró el vidente sobre los amarres?

Según el relato del especialista, el tipo de trabajo que supuestamente rodea a la cantante no es una "magia blanca" convencional, sino un ritual más complejo destinado a generar una dependencia psicológica.

El síntoma de los tatuajes: El brujo sostiene que marcarse la piel con la imagen de Belinda es la manifestación física de un "sometimiento energético".

Dominio emocional: La teoría sugiere que las parejas pierden la voluntad y centran su vida entera en complacer a la artista, incluso descuidando sus carreras profesionales o lazos familiares.

Poder de atracción: Más allá del evidente atractivo físico de Belinda, el vidente afirma que existe una "protección espiritual" que la hace irresistible ante hombres con gran éxito económico.

La respuesta de Belinda y su entorno

Hasta el momento, Belinda ha optado por el silencio absoluto, fiel a su política de no alimentar chismes de carácter esotérico. En el pasado, la cantante se ha burlado de estas teorías a través de su música, adoptando el título de "La Reina de los Amarres" de forma irónica en sus redes sociales y videos musicales.

Sus seguidores, conocidos como "Belifans", han salido en su defensa, argumentando que estas declaraciones solo buscan colgarse de la fama de la artista. "Belinda no necesita magia, su talento y belleza son suficientes", comentaron usuarios en la plataforma X (antes Twitter) este lunes.

El fenómeno de la "Oración a Santa Belinda"

Cabe recordar que este mito urbano ha crecido tanto que incluso existe una "oración" oficial que la propia Belinda incluyó en su gira de conciertos: "Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados...". Lo que comenzó como un meme de internet parece haberse convertido en una narrativa recurrente que la persigue en cada nuevo romance.