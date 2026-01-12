Christian Nodal celebra su cumpleaños en Zacatecas con familia

El máximo exponente del "Mariacheño", Christian Nodal, celebró este 11 de enero su cumpleaños número 27 en una exclusiva reunión celebrada en el estado de Zacatecas. A diferencia de los ostentosos festejos de años anteriores, el sonorense optó por una celebración marcada por el hermetismo y la calidez familiar, acompañado de su esposa Ángela Aguilar y los integrantes de la legendaria familia Aguilar.

La celebración tuvo lugar en una de las propiedades de la familia de su esposa, donde la elegancia y la tradición mexicana fueron el eje central del evento.

Detalles de la velada

A través de redes sociales, se filtraron algunos momentos clave que permitieron a los fans echar un vistazo a la intimidad del festejo:

El banquete: Se sirvió una cena de alta cocina mexicana, destacando cortes de carne y platillos tradicionales de la región zacatecana.

El pastel: Nodal sopló las velas de un pastel decorado con motivos rústicos y detalles que hacían alusión a su pasión por la charrería y sus raíces en Caborca, Sonora.

El "Palomazo": No pudo faltar la música; fuentes cercanas aseguran que Nodal y su suegro, Pepe Aguilar, compartieron el micrófono en un ambiente de cordialidad que reafirma la sólida relación que mantienen tras el polémico matrimonio del joven cantante.

Ángela Aguilar: La anfitriona estrella

Ángela Aguilar fue la encargada de coordinar los detalles de la sorpresa. En sus historias de Instagram, la intérprete de "Gotitas Saladas" compartió una fotografía junto a su esposo con el mensaje: "Feliz vida a mi persona favorita. Que el universo te siga llenando de bendiciones y música".

Un año de consolidación y madurez

Christian Nodal llega a los 27 años en una etapa de su vida definida por la madurez personal y el éxito comercial. Tras un 2025 lleno de giras internacionales y el foco mediático sobre su vida privada, el cantante se prepara para un 2026 enfocado en nuevos lanzamientos musicales.

Mientras en redes sociales circulan rumores esotéricos sobre "amarres" de sus exparejas (como Belinda), Nodal parece haber dejado atrás las polémicas, concentrándose en su familia política y su carrera. La presencia de Pepe, Leonardo y Aneliz Aguilar en su cumpleaños simboliza la integración total de Christian a la que es considerada la "realeza de la música regional mexicana".