Belinda y Los Ángeles Azules lanzan cumbia para el Mundial 2026

Belinda y Los Ángeles Azules unen fuerzas en "Por Ella", un tema que ya comienza a posicionarse como una de las canciones clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En medio de la expectativa por el torneo, esta esperada colaboración finalmente ve la luz, combinando la esencia de la cumbia con la emoción que despierta el futbol. El resultado es una canción que no solo invita a bailar, sino que también busca conectar con el sentimiento colectivo que se vive en cada Mundial.

La colaboración esperada

Tras semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, el lanzamiento confirma el regreso de una dupla que ya dejó huella con "Amor a primera vista". En esta ocasión, Belinda y Los Ángeles Azules apuestan por un sonido festivo y emotivo que celebra tanto la música mexicana como la pasión deportiva.

Producción y composición

Producida por Tainy y con la participación en la composición de Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda, "Por Ella" forma parte del álbum oficial del Mundial 2026, destacando como una de las propuestas con mayor identidad mexicana dentro de este proyecto global.