Alejandro Fernández lanza su marca de moda ARRE en México

Alejandro Fernández debuta en la moda con su marca "ARRE"

El cantante Alejandro Fernández da un paso más en su carrera al incursionar en la industria de la moda con el lanzamiento de su marca "ARRE" y su primera colección titulada "Hijo del Rey".

¿Qué propone la marca ARRE?

La propuesta fue presentada en un desfile realizado en el Edificio Arroniz, como parte del Fashion Week México, donde destacó una fusión entre la estética del rancho y el estilo urbano.

El proyecto cuenta con la dirección creativa de Karla Laveaga, pareja del artista, quien explicó que la intención fue crear algo innovador que ofreciera una experiencia distinta al público, tomando como base las raíces y el entorno de Fernández, pero adaptándolo a un contexto contemporáneo.

Por su parte, el intérprete celebró el resultado del trabajo y reconoció el esfuerzo detrás del proyecto, el cual se concretó en un corto periodo de tiempo. Además, destacó que la colección busca reflejar la identidad mexicana y alejarse de propuestas superficiales.

Elementos de la colección Hijo del Rey

Bajo el nombre "ARRE", la marca retoma elementos ecuestres y del western mexicano, con prendas de cuero y mezclilla que reinterpretan símbolos tradicionales desde una visión moderna, inspirada también en el legado de Vicente Fernández.

En una primera etapa, las piezas estarán disponibles durante los conciertos del cantante, con planes de expandirse próximamente a plataformas digitales, como parte de una estrategia que busca consolidar una comunidad en torno a este concepto que mezcla música, moda y cultura mexicana.