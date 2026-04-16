Karely Ruiz aclara rumores sobre su relación con Andrés García

Karely Ruiz habló por primera vez de manera directa sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el fallecido actor Andrés García, luego de la colaboración que realizaron en 2022.

Karely Ruiz explica su encuentro con Andrés García en Acapulco.

La influencer explicó que su encuentro con el actor ocurrió en Acapulco, donde realizaron una sesión que rápidamente se volvió viral y que, según ella, marcó un impulso importante en su carrera dentro de plataformas digitales.

En entrevista, Karely reconoció que ese proyecto fue uno de los primeros que le dieron gran visibilidad. Sin embargo, fue clara al desmentir cualquier tipo de relación más allá de lo profesional.

La influencer desmiente rumores de romance tras su colaboración en 2022.

"Lo conocí muy poquito, nunca pasó nada", aseguró, al tiempo que destacó que durante su encuentro estuvo presente Margarita Portillo, lo que refuerza que todo se desarrolló en un ambiente respetuoso.

Tras años de especulación, la influencer dejó en claro que su vínculo con Andrés García se limitó a una colaboración laboral, descartando así cualquier romance oculto.