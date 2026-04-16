Laura Zapata confronta a Kunno en La Casa de los Famosos: polémica en Telemundo

Laura Zapata se convirtió en tendencia tras su participación como invitada en la gala de La Casa de los Famosos de Telemundo, donde protagonizó un tenso momento al encarar al influencer Kunno.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento?

Antes de iniciar la transmisión en vivo, la actriz se acercó para reclamarle por comentarios que hizo previamente sobre el secuestro que ella vivió en 2002 en la Ciudad de México, junto a su hermana Ernestina Sodi. Visiblemente molesta, Zapata le expresó su inconformidad y cuestionó la forma en que abordó un tema tan delicado.

Aunque Kunno intentó justificarse, la conversación subió de tono y la actriz decidió retirarse del lugar, no sin antes pedir que dejaran de grabarla. El momento generó aún más tensión cuando otras personas presentes intervinieron, lo que incrementó su molestia.

Detalles del incidente en la gala

Durante la gala, Zapata también lanzó señalamientos contra Eduardo Antonio Jiménez por presunto comportamiento inapropiado, lo que añadió más controversia a la noche.

El incidente continuó incluso durante los cortes comerciales, con intercambios de reclamos e indirectas entre algunos de los asistentes, consolidando el episodio como uno de los momentos más comentados del programa.