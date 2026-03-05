Bobby Pulido gana primarias demócratas en Texas: un nuevo camino político

El cantante de música texana Bobby Pulido, conocido en México por su éxito "Desvelado", está dando un giro a su carrera al abrirse camino en la política de Estados Unidos.

El intérprete de 54 años ganó recientemente las primarias del Partido Demócrata en Texas con 67.5% de los votos, superando a su rival Ada Cuéllar. Con este resultado, Pulido se convierte en el candidato demócrata para representar al Distrito 15 del Valle del Río Grande.

¿Qué declaró Bobby Pulido tras su victoria?

Tras el triunfo, el artista compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento acompañado de fotografías desde el templete donde celebró la victoria. En su publicación agradeció el respaldo de los votantes, así como el apoyo de su esposa y su familia durante el proceso.

"Me siento sumamente honrado de presentarme ante ustedes como su candidato demócrata para TX15. Este camino comenzó con la simple convicción de que nuestra comunidad merece algo mejor. Esta noche dimos un gran paso para hacerlo realidad", escribió.

¿Cuáles son los próximos pasos de Pulido en la política?

Con esta victoria, el cantante de Tex-Mex supera su primer gran reto en la política y ahora se prepara para la elección general, donde buscará representar a su distrito en el Congreso. Aunque no compite por cargos como gobernador o presidente, de ganar un escaño Pulido podría participar en la creación, modificación y votación de leyes que impactan directamente a Texas en temas como educación, salud e impuestos.

Bobby Pulido nació en Edinburg, Texas, y es hijo del reconocido músico Roberto Pulido. Su carrera musical comenzó desde muy joven y lo llevó a consolidarse como una de las figuras más populares del Tex-Mex, con éxitos tanto en Estados Unidos como en México. A lo largo de su trayectoria ha sido nominado en varias ocasiones al Latin Grammy, donde también ha obtenido reconocimientos.

Antes de dedicarse por completo a la música, estudió Ciencias Políticas en San Antonio, una formación que hoy conecta con su nueva etapa en la vida pública.