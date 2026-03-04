Ángela Aguilar aclara su situación: no se retira y prioriza su bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.– En medio de rumores sobre un posible retiro, Ángela Aguilar decidió hablar de frente y poner fin a las especulaciones. La intérprete dejó claro que no planea alejarse ni de la música ni de las redes sociales, aunque una reciente predicción de una vidente encendió nuevas alertas entre sus seguidores.

Durante las últimas semanas, el nombre de la cantante ha estado en el centro de la conversación pública. Publicaciones enigmáticas, menor actividad digital y mensajes sobre priorizar su bienestar personal llevaron a muchos a preguntarse si estaba considerando un retiro definitivo.

La confusión creció cuando compartió imágenes entrenando y habló abiertamente sobre cuidar su paz mental, su hogar y su círculo cercano. Para algunos, esto fue interpretado como una señal de agotamiento o de un cambio radical en su vida.

¿Qué dijo Ángela Aguilar a sus fans?

Lejos de mantenerse en silencio, la hija de Pepe Aguilar utilizó su canal de difusión de WhatsApp para enviar un mensaje claro y contundente.

"No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión", expresó con firmeza, desmintiendo cualquier versión que apuntara a un adiós de los escenarios.

La cantante explicó que su disciplina física forma parte de su preparación profesional y no de una despedida. Además, reflexionó sobre el entorno mediático que la rodea, señalando que en la industria del espectáculo muchas veces el escándalo pesa más que la verdad.

"A veces la verdad estorba", comentó, dejando entrever que su decisión de no responder a cada polémica es una postura consciente y no falta de argumentos. "No estoy viviendo la historia que otros intentan escribir sobre mí", añadió, subrayando que hoy su prioridad es mantener el control de su narrativa y proteger su espacio personal.

Origen de los rumores sobre el retiro

Las especulaciones comenzaron el pasado 2 de marzo, cuando compartió reflexiones sobre alejarse de situaciones que le generan conflicto, disfrutar de su familia, cuidar a sus mascotas y construir un hogar en paz.

Aunque muchos interpretaron estos mensajes como señales de un retiro inminente, la artista aclaró que se trata de autocuidado, no de despedida. Su intención, aseguró, no es esconderse, sino elegir con mayor cuidado los espacios donde comparte su vida y evitar que su día a día sea distorsionado por el ruido externo.

La predicción que inquietó a sus seguidores

Mientras Ángela busca poner orden en su presente, una vidente lanzó una declaración que inquietó a sus seguidores al afirmar que "sí deben preocuparse mucho por ella". Aunque no se dieron mayores detalles sobre la supuesta predicción, el comentario avivó la conversación en redes sociales.

Por ahora, la cantante ha sido clara: no se retira. Continúa enfocada en su carrera, en su preparación y en sus proyectos musicales, decidida a seguir adelante sin permitir que las versiones externas definan su camino.