Kany García y Yuridia lanzan nuevo sencillo: 'La Mala Era Yo'

"La Mala Era Yo": Kany García y Yuridia unen voces en una poderosa colaboración

Kany García presenta su nuevo sencillo "La Mala Era Yo", una emotiva colaboración con la cantante mexicana Yuridia que marca un momento clave en su nueva etapa musical. Tras el exitoso lanzamiento de "Tierra Mía", este tema se convierte en el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio y en la primera colaboración oficial del proyecto.

En "La Mala Era Yo", ambas intérpretes exploran con honestidad la autorreflexión y el empoderamiento después del desamor. La canción fusiona elementos de ranchera y pop, creando una atmósfera intensa que acompaña una letra cargada de introspección. Versos como "Y me cansé de andar queriendo, fui yo quien no me quería" resumen el espíritu del sencillo: reconocer errores propios y asumir responsabilidad emocional como parte del crecimiento personal.

La colaboración de Kany García y Yuridia

La participación de Yuridia aporta una profundidad vocal que convierte el tema en un diálogo íntimo entre dos de las voces femeninas más sólidas de la música en español, potenciando la fuerza narrativa de la composición.

Gira mundial en puerta

Además del lanzamiento, Kany García anunció la primera etapa de su nueva gira mundial, con la que recorrerá 15 países a lo largo de 2026. El tour incluirá presentaciones en México, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Italia, Suiza, España, Francia, Reino Unido, Ecuador, Uruguay y Argentina, consolidando su presencia tanto en América Latina como en Europa.

Uno de los conciertos más esperados será el próximo 7 de mayo en la Explanada Monumental, donde la cantautora promete una noche especial para sus seguidores.

"La Mala Era Yo" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y ofrece un adelanto significativo del universo sonoro que Kany García presentará en su próximo material discográfico.