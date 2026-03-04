No podemos hacer como si nada pasara: Susana Zabaleta critica a Sergio Mayer por entrar a La Casa de los Famosos

La participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos ha generado una fuerte ola de reacciones. Entre las voces críticas se sumó la de Susana Zabaleta, quien calificó como doloroso que el actor solicitara licencia a su cargo como diputado federal para ingresar al reality show.

Mayer, exintegrante del espectáculo Solo para Mujeres, fue anunciado el pasado 17 de febrero como participante sorpresa de la nueva edición del programa transmitido por Telemundo. Para poder integrarse, pidió licencia a su cargo legislativo correspondiente al periodo 2024-2027.

Reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum

La controversia escaló hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el tema deberá resolverse al interior de Morena, partido que ya inició un proceso relacionado con el caso.

Es lamentable

En un reciente encuentro con medios, Susana Zabaleta habló sobre la situación política y social del país, y aprovechó para referirse directamente a la decisión de Mayer. En la misma línea crítica que utilizó al opinar sobre el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, la actriz subrayó que la ciudadanía debería prestar mayor atención a este tipo de situaciones.

No podemos hacer como si no nos doliera muchísimo que alguien que se contrató de diputado ahora esté en La Casa de los Famosos, expresó.

La protagonista de Sexo, pudor y lágrimas insistió en que no se debe normalizar el hecho de que un funcionario electo deje temporalmente su responsabilidad para participar en un programa de entretenimiento.

No podemos hacer como si no pasara nada. No podemos hacer eso, niños. Pónganse las pilas. O sea, qué miedo, declaró.

Zabaleta también comentó que, según su versión, fueron medios argentinos los que primero difundieron la noticia, comparando el caso con el formato de Gran Hermano, lo que dijo generó sorpresa fuera del país antes que en México.

Debate sobre la responsabilidad política

La entrada de Sergio Mayer al reality continúa generando debate público, especialmente por la discusión sobre la responsabilidad política y la imagen de los funcionarios frente a la ciudadanía.