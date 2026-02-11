Calibre 50 presenta nuevo tema: Me Enamoré Solo en su regreso

Calibre 50 presentó su nuevo tema 'Me Enamoré Solo', canción escrita por su nuevo vocalista Beto Gastelúm, en complicidad con Alejandro Gaxiola (tuba) y Erick García (batería) y producida por Chuy Tirado. Tema con el que no solo los sinaloenses regresan a su esencia de aquel Calibre de hace unos años, sino que además planean reconquistar a su fanaticada.

"Una canción que nació del corazón, la escribimos en un cuarto de hotel en Estados Unidos, empezamos a tocar la guitarra y Erick dio el tono, la empezamos a escribir entre todos, nació con mucho cariño, nació en casa; son once canciones que vienen en el disco, cuatro las compusimos nosotros, con mucho amor", compartió Beto Gastelúm.

¿Qué declaró Beto Gastélum sobre su integración?

Luego de una crisis de identidad tras haber enfrentado entradas y salidas de integrantes, la agrupación creada en 2010 está contenta por ese nuevo y definitivo reinicio de la marca: "Hemos tenido varios cambios; ahorita encontramos ese sonido que siempre nos ha caracterizado, hemos vuelto a sentir eso clásico de Calibre que se había ausentado. La esencia regresa con la integración de Beto, que le da ese timbre de voz que necesitábamos, y también con la integración de Juan Sauceda, que estaba en el estudio y ahora lo integramos al grupo", afirmaron Alex y Erick.

Una de sus características principales y por las que el grupo conoció la fama son los corridos y, aunque les pesa no cantarlos en vivo, aseguran que no necesitan estos temas para darles un buen sabor de boca a su gente. "Tenemos muchas canciones de amor, desamor, cumbias, canciones de borrachera; podemos hacer un concierto de 3 horas con la gente cantando una canción tras otra sin necesidad de cantar corridos".

¿Cuáles son los planes de Calibre 50 para el futuro?

Por su parte, Beto Gastélum, quien no es ningún improvisado en la música, sino que, al igual que Edén Muñoz, formó parte de Colmillo Norteño, reconoció que no ha sido fácil que la gente lo acepte: "Ha sido muy difícil enfrentar los cambios porque la gente se encariña con los otros integrantes. Llegué aquí y fue difícil tener conexión con el público, pero hemos ido cambiando ese chip de críticas, de hate. Además, he hecho muchos lives en TikTok para acercarme a la gente, que me conozcan y eso me ha ayudado a enamorarlos".

La banda tiene planes para viajar a Colombia, además de visitar varias partes del territorio nacional, así como de anunciar su regreso a Estados Unidos, país que no pudieron visitar el año pasado por cuestiones de visas. "Este año sí iremos a Estados Unidos, tenemos visas; el año pasado con el staff hubo problemillas y decidimos no salir sin ellos porque el chiste es ir a todos lados como equipo, pero este año estaremos por allá, visitando a toda la gente latina".

Finalmente, los creadores de éxitos como 'Contigo', 'Mazatlán vs Culiacán', 'Si te Pudiera Mentir', 'A La Antigüita', 'Míranos Ahora', 'Simplemente Gracias', 'Siempre te Voy a Querer', 'Ganó Holanda Perdió China', entre muchos más, anunciaron una colaboración para el Día del Amor y la Amistad que sorprenderá a mucha gente: "El 13 de febrero sale colaboración del tema 'Te Amo', con Jorge Medina y Josi Cuen, viene también el nuevo álbum de Calibre y esperamos contar con el apoyo de todos", concluyeron.