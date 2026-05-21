Bronco y Los Invasores encabezarán el FutFest Saltillo 2026

Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezan la cartelera musical del FutFest Saltillo 2026

La música norteña y el regional mexicano serán parte fundamental del FutFest Saltillo 2026, evento que combinará fútbol, gastronomía, entretenimiento y conciertos en el Biblioparque Norte de Saltillo durante varias semanas de actividades.

Este miércoles, el comité organizador y el alcalde Javier Díaz presentaron oficialmente la cartelera musical que acompañará la celebración, pensada para complementar el ambiente mundialista y turístico que vivirá la ciudad.

Además de los conciertos, el festival contará con zona gastronómica, venta de souvenirs, actividades recreativas y juegos mecánicos para toda la familia.

Bronco abrirá el festival

El arranque musical estará a cargo de Bronco, una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano, que se presentará el próximo 12 de junio durante la inauguración oficial del evento.

Posteriormente, el escenario recibirá a diversos artistas y agrupaciones del género norteño y popular:

Diego Navaira — 13 de junio

Moy Bobadilla — 14 de junio

Vagón Chicano — 19 de junio

José Luis Jr. y La Nueva Generación — 20 de junio

Colombianazo, Pasión Vallenata, Apasionados y Javier López — 21 de junio

Liberación, Los Mier y Los Herederos también estarán presentes

La recta final de junio incluirá presentaciones

La recta final de junio incluirá presentaciones de agrupaciones reconocidas del regional mexicano:

Liberación — 26 de junio

Los Mier — 27 de junio

Los Herederos de Nuevo León — 28 de junio

Mientras tanto, julio arrancará con más espectáculos musicales:

Sonido Máster y Los Iniciadores — 3 de julio

Arnulfo Jr. — 4 de julio

El Plan y Conjunto Oro — 5 de julio

Lenin Ramírez — 10 de julio

Zenda Norteño — 11 de julio

Homenajes y gran cierre musical

El 12 de julio se realizará un espectáculo especial en homenaje a grandes figuras de la música mexicana y latina como Juan Gabriel, Selena Quintanilla, Jenni Rivera, Valentín Elizalde y Marco Antonio Solís.

La parte final del festival estará encabezada por:

Los Invasores de Nuevo León — 17 de julio

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho — 18 de julio

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey — 19 de julio