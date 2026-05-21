Contactanos
La Acerera

Bronco y Los Invasores encabezarán el FutFest Saltillo 2026

La inauguración del festival será el 12 de junio con la presentación de Bronco, seguido de una serie de artistas del regional mexicano.

Por Staff / La Voz - 21 mayo, 2026 - 11:53 a.m.
Bronco y Los Invasores encabezarán el FutFest Saltillo 2026

Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezan la cartelera musical del FutFest Saltillo 2026

La música norteña y el regional mexicano serán parte fundamental del FutFest Saltillo 2026, evento que combinará fútbol, gastronomía, entretenimiento y conciertos en el Biblioparque Norte de Saltillo durante varias semanas de actividades.

Este miércoles, el comité organizador y el alcalde Javier Díaz presentaron oficialmente la cartelera musical que acompañará la celebración, pensada para complementar el ambiente mundialista y turístico que vivirá la ciudad.

Además de los conciertos, el festival contará con zona gastronómica, venta de souvenirs, actividades recreativas y juegos mecánicos para toda la familia.

Bronco abrirá el festival

El arranque musical estará a cargo de Bronco, una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano, que se presentará el próximo 12 de junio durante la inauguración oficial del evento.

Posteriormente, el escenario recibirá a diversos artistas y agrupaciones del género norteño y popular:

Diego Navaira — 13 de junio

Moy Bobadilla — 14 de junio

Vagón Chicano — 19 de junio

José Luis Jr. y La Nueva Generación — 20 de junio

Colombianazo, Pasión Vallenata, Apasionados y Javier López — 21 de junio

Liberación, Los Mier y Los Herederos también estarán presentes

La recta final de junio incluirá presentaciones

La recta final de junio incluirá presentaciones de agrupaciones reconocidas del regional mexicano:

Liberación — 26 de junio

Los Mier — 27 de junio

Los Herederos de Nuevo León — 28 de junio

Mientras tanto, julio arrancará con más espectáculos musicales:

Sonido Máster y Los Iniciadores — 3 de julio

Arnulfo Jr. — 4 de julio

El Plan y Conjunto Oro — 5 de julio

Lenin Ramírez — 10 de julio

Zenda Norteño — 11 de julio

Homenajes y gran cierre musical

El 12 de julio se realizará un espectáculo especial en homenaje a grandes figuras de la música mexicana y latina como Juan Gabriel, Selena Quintanilla, Jenni Rivera, Valentín Elizalde y Marco Antonio Solís.

La parte final del festival estará encabezada por:

Los Invasores de Nuevo León — 17 de julio

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho — 18 de julio

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey — 19 de julio

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados