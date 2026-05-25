Los Tucanes de Tijuana presentan su nuevo álbum: Yo Soy La Ley

Los Tucanes de Tijuana vuelven a apostar por la esencia del corrido con el lanzamiento de Yo Soy La Ley, una producción que reafirma el legado de la agrupación dentro de la música regional mexicana y revive el sonido norteño que los convirtió en referentes del género.

Con una mezcla de temas inéditos, nuevas versiones y letras cargadas de narrativa popular, el álbum representa un regreso a las raíces musicales de la banda, manteniendo la identidad que ha marcado generaciones de seguidores.

Un álbum que celebra el corrido

La producción reúne ocho canciones que conservan el estilo característico de Los Tucanes de Tijuana, combinando historias, personajes y el sonido tradicional del regional mexicano:

- Yo Soy La Ley

- Andamos Ready

- Calacas de Azúcar

- La Tierra del Corrido

- Rigo Campos

- Le Apodan El Fresa

- El Primo de la Costa

- Hierba Mala Nunca Muere

Cada tema mantiene la fuerza narrativa y el estilo norteño que ha definido a la agrupación a lo largo de su trayectoria.

Un regreso que conecta generaciones

Con Yo Soy La Ley, la agrupación busca conectar tanto con sus seguidores de siempre como con nuevas generaciones que continúan encontrando en el corrido una expresión de identidad, tradición y cultura popular. El álbum llega en un momento importante para la banda, que este fin de semana se presentará en el Sueños Festival de Chicago, considerado uno de los festivales latinos más importantes de Estados Unidos.

Miles de fanáticos podrán escuchar en vivo esta nueva etapa musical de la agrupación, que continúa consolidando su lugar dentro del regional mexicano.

El corrido sigue vigente

Más allá de presentar nueva música, Los Tucanes de Tijuana vuelven a poner al corrido en el centro de la conversación musical con una producción que apuesta por mantener vivo uno de los géneros más representativos de la cultura mexicana. Yo Soy La Ley ya se encuentra disponible en plataformas digitales.