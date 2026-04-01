Especulaciones sobre Alejandro Sanz tras mensaje de Candela Márquez

¿Indirecta para Alejandro Sanz? Candela Márquez publica mensaje tras su ruptura

La actriz Candela Márquez generó revuelo en redes sociales al compartir un video que muchos interpretaron como una indirecta hacia su ex pareja, Alejandro Sanz, tras su reciente separación.

A finales de 2025, la pareja puso fin a su relación de más de un año. Desde entonces, el cantante había mantenido discreción sobre su vida personal, pero recientemente volvió a ser noticia al ser vinculado con la actriz peruana Stephanie Cayo, con quien fue visto muy cercano durante un concierto.

¿Qué dijo Candela Márquez en su video?

En medio de estas especulaciones, Márquez compartió en Instagram un video bailando y sonriendo al ritmo de música urbana. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación: "A mí nadie me quita lo bailao".

Aunque no hizo referencias directas, usuarios interpretaron la frase como una posible indirecta hacia la nueva relación de Sanz.

Reacciones a la ruptura entre Candela Márquez y Alejandro Sanz

La ruptura entre ambos habría sorprendido a la actriz, ya que, según versiones, el cantante le habría expresado que necesitaba tiempo para sí mismo. Poco después, su cercanía con Cayo avivó rumores de un nuevo romance, lo que habría generado sorpresa en Márquez.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones directas, pero el tema continúa siendo tema de conversación en redes y medios.