José Eduardo Derbez comparte su reflexión sobre la paternidad

El actor José Eduardo Derbez compartió una emotiva reflexión sobre la paternidad y el tipo de padre que desea ser para su hija Tessa, destacando la importancia de priorizar su bienestar por encima del trabajo.

Desde el nacimiento de su hija en junio de 2024, fruto de su relación con Paola Dalay, la vida del también conductor dio un giro significativo, permitiéndole conectar con una faceta más sensible y cercana.

La llegada de Tessa cambió la vida de José Eduardo Derbez.

Durante su participación en el podcast "Vida Sintonía", conducido por Laura Ferretti, el actor habló sobre cómo la llegada de Tessa transformó su perspectiva de vida.

"Me cambió mucho", expresó, al recordar que la responsabilidad de tener una hija implica pensar en alguien más en todo momento. Señaló que ahora existe una mayor conciencia sobre el cuidado, la protección y la presencia constante que requiere la crianza.

Hijo de los reconocidos actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo también reflexionó sobre su propia infancia y cómo esta influye en la forma en que desea ejercer su paternidad.

Reflexiones sobre la paternidad y su infancia en el podcast Vida Sintonía.

A pesar de las responsabilidades, el actor aseguró que esta etapa ha sido profundamente gratificante. "Estoy muy feliz, me cambió la vida de una manera muy bonita desde el primer momento", compartió.

Asimismo, destacó que uno de sus principales objetivos es estar presente en la vida de su hija, aprovechando cada momento libre para convivir con ella, ya sea en actividades cotidianas o salidas familiares.

"Siempre que se pueda, quiero ponerla primero a ella antes que el trabajo", afirmó, dejando claro que busca construir un vínculo cercano y sólido.

José Eduardo Derbez busca construir un vínculo cercano con su hija Tessa.

Finalmente, adelantó que desea que su hija lo acompañe en todas sus etapas, convirtiéndose en su compañera inseparable. Con ello, reafirma su intención de estar presente en su crecimiento y evitar repetir experiencias del pasado.