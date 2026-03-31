Jailyne Ojeda es eliminada de La Casa de los Famosos en la sexta semana

La modelo e influencer Jailyne Ojeda se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos en su sexta temporada, en medio de una semana marcada por tensiones, conflictos y estrategias dentro del reality.

Conflictos en La Casa de los Famosos

El ambiente en la casa continúa siendo intenso, donde cualquier situación puede detonar enfrentamientos entre los habitantes. Mientras tanto, "La Jefa" mantiene activas las dinámicas con el objetivo de equilibrar la convivencia tanto dentro del programa como en las galas.

Durante esta semana, Kenny logró coronarse como líder, lo que le permitió salvar a Caeli de la eliminación. En la placa también se encontraban nominados Curvy Zelma, Stefano Gama, Fabio, El Divo y Laura Zapata, quienes fueron salvados uno a uno conforme se revelaron los resultados de la votación del público, anunciados por el conductor Javier Poza.

Reacciones tras la eliminación

Pese a la reciente salida de Oriana, la calma no ha llegado a la casa. Uno de los enfrentamientos más destacados fue el protagonizado por Laura Zapata y El Divo, generando divisiones entre los equipos Agua, Fuego y Tierra. Aunque el conflicto también involucró a Curvy, posteriormente lograron dialogar para limar asperezas.

Además, un incidente aparentemente trivial desató otra fuerte discusión: una lechuga. Stefano Gama tomó un ingrediente que el equipo Agua utilizaba para preparar alimentos, lo que provocó la molestia de Celinee y escaló rápidamente en un conflicto mayor entre los habitantes.

Ante estos comportamientos, "La Jefa" intervino llamando la atención de manera individual a los involucrados en las discusiones más polémicas de la semana.

La tensión persiste

Por su parte, desde el panel externo, Oriana aseguró que su salida podría haber ayudado a reducir la tensión dentro de la casa; sin embargo, los recientes acontecimientos parecen indicar lo contrario.

La competencia continúa avanzando entre alianzas, confrontaciones y estrategias, dejando claro que la intensidad del reality está lejos de disminuir.