Omar Chaparro lanza 'Te Mereces' como adelanto de su nuevo álbum

El actor y cantante Omar Chaparro presenta "Te Mereces", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio titulado "Inesperado", que estará disponible a partir del 7 de mayo bajo el sello Alzada Records.

Luego de más de seis años construyendo una trayectoria musical constante, el artista inicia una nueva etapa en su carrera con este lanzamiento, que marca una evolución tanto en su sonido como en su propuesta emocional.

"Te Mereces", producida por el propio Omar Chaparro y coescrita junto a Oscar Calderón, se presenta como una poderosa declaración de dignidad emocional, envuelta en una sensibilidad romántica, directa y profundamente cercana al público.

¿Qué mensaje transmite 'Te Mereces'?

La canción parte de una idea simple pero contundente: existen amores que no solo lastiman, sino que también evidencian aquello que una persona nunca debió permitir. A lo largo del tema, se transita entre el arrepentimiento, la admiración y el deseo de enmendar lo que alguien más no supo valorar.

La fortaleza de la nueva propuesta musical

Su mayor fortaleza radica en transformar una historia de desamor en un mensaje de amor propio, apoyado en una composición honesta, melódica y accesible, capaz de conectar con una audiencia amplia sin perder autenticidad.