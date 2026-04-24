Carín León inicia su año musical con el estreno de 'La Buena'

Carín León arranca su año más ambicioso con el lanzamiento de "La Buena"

El cantante Carín León inicia una nueva etapa en su carrera con el estreno de "La Buena", un sencillo que marca el comienzo de uno de los años más importantes para el artista.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, el tema presenta una historia de amor transformadora, en la que el protagonista deja atrás los excesos para dar paso a una vida distinta. La canción fue creada junto a un equipo de compositores integrado por Iván Gámez, Álex Hernández, Daniel Rondón y Mario Cáceres.

El sencillo 'La Buena' refleja una historia de amor y transformación personal del artista.

Como parte de la promoción, el artista compartió adelantos en redes sociales, incluyendo fragmentos del video oficial, grabado en el desierto de Sonora. La producción estuvo a cargo del director Yerick Johnson y del productor Gibran Rosas, en colaboración con la casa productora Black Corp.

El videoclip de 'La Buena' fue grabado en el desierto de Sonora y ya supera el millón de vistas.

El videoclip generó gran impacto desde su estreno, superando el millón de reproducciones en menos de 24 horas y acumulando miles de reacciones, lo que reafirma a Carín León como una de las figuras más influyentes del regional mexicano en la actualidad.