Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen felices en redes sociales

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y felices tras rumores de crisis.

Luego de varios días de especulaciones sobre una posible crisis, Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en redes sociales, dejando atrás las versiones sobre una supuesta separación.

Los rumores surgieron a raíz de la decisión de posponer su boda religiosa y del estreno de un video musical de Nodal, donde participó una modelo que algunos compararon con Cazzu, expareja del cantante.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación sigue firme. El pasado 23 de abril, el influencer Kunno compartió en sus historias de Instagram un par de fotografías junto a la pareja, mismas que rápidamente se viralizaron.

La pareja fue vista en fotografías compartidas por el influencer Kunno, mostrando su felicidad.

En una de las imágenes, los cantantes aparecen abrazados al atardecer, mientras que en otra se les ve dentro de un avión privado, en un ambiente relajado y divertido. "Felices los 3", escribió el creador de contenido.

Las fotografías fueron suficientes para disipar los rumores, incluso sin que la pareja las compartiera en sus propias cuentas.

Los rumores de separación surgieron tras la postergación de su boda religiosa y un video musical.

Cabe recordar que recientemente se había señalado la ausencia de Ángela en una presentación de Nodal en la Feria de San Marcos como señal de problemas en su relación. No obstante, versiones cercanas han asegurado que ambos se encuentran bien.

El conductor Jomari Goyso también desmintió los rumores, afirmando que la pareja está tranquila y feliz, optando por mantenerse al margen de la polémica.