Luis Coronel y Kevin Ortiz reviven su éxito musical con 'Escápate'

Luis Coronel y Kevin Ortiz reviven su historia musical con "Escápate"

En un reencuentro que va más allá de la nostalgia, Luis Coronel y Kevin Ortiz vuelven a unir sus voces para presentar "Escápate", una nueva versión de uno de los temas más representativos de su carrera.

El sencillo forma parte de un EP especial en el que ambos artistas reinterpretan algunos de sus éxitos, adaptándolos a la actualidad sin perder su esencia. En esta nueva etapa, incorporan sonidos más modernos dentro de la música mexicana, con arreglos más elaborados y una producción más cuidada.

Originalmente lanzada en 2013, "Escápate" regresa ahora como un dueto que refleja la madurez artística de ambos intérpretes. Más que una simple reedición, se trata de una versión renovada que busca conectar tanto con quienes crecieron con la canción como con nuevas audiencias.

Luis Coronel y Kevin Ortiz reinterpretan su éxito de 2013 con un enfoque moderno.

El lanzamiento viene acompañado de un video musical dirigido por Víctor Zambrano, que refuerza la nueva narrativa visual del tema.

Para Luis Coronel, este proyecto tiene un significado especial: revisitar la canción desde otra etapa de su vida le da un nuevo sentido. Por su parte, Kevin Ortiz destaca que esta colaboración representa una oportunidad para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas con mayor claridad artística.

El video musical de 'Escápate' fue dirigido por Víctor Zambrano, aportando una nueva narrativa.

Este estreno también llega en un momento clave para Coronel, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos, aumentando su presencia mediática y acercándolo a nuevos públicos.

Este lanzamiento coincide con la participación de Luis Coronel en La Casa de los Famosos.

Con "Escápate", ambos artistas no solo celebran su trayectoria, sino que demuestran su capacidad para evolucionar dentro del panorama actual de la música mexicana.