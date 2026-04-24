Christian Nodal reaparece en redes sociales tras rumores de separación

Reaparece Christian Nodal junto a Cruz Martínez en redes sociales

La supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa generando conversación en el mundo del entretenimiento.

En medio de los rumores, el intérprete de temas como "Un Vals", "De Los Besos Que Te Di" y "No Te Contaron Mal" volvió a hacerse presente en redes sociales, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Desde hace algunas semanas se ha especulado que la relación entre los cantantes de regional mexicano atraviesa un momento complicado, especialmente tras el estreno de "Un Vals". Incluso, algunos reportes señalaban que Ángela Aguilar habría dejado de vivir con Nodal, aunque posteriormente trascendió que la pareja habría retomado su relación.

Hasta ahora, el cantante sonorense no ha confirmado ni desmentido las versiones sobre una posible separación con la hija de Pepe Aguilar.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, Nodal compartió una historia anunciando el lleno total (sold out) de su presentación en el Palenque de San Marcos, en Aguascalientes.

Horas después, el productor musical Cruz Martínez publicó una serie de fotografías junto al cantante, destacando la buena relación entre ambos. "Mi hermano de otra madre, el único Christian Nodal", escribió, generando numerosas reacciones entre los usuarios.

Estas publicaciones marcan la primera aparición pública de Christian Nodal en medio de la polémica por el video oficial de "Un Vals" y los rumores sobre su vida personal.