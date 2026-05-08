Carín León habla sobre Natanael Cano y su impacto musical

Carín León habló sobre la influencia de Natanael Cano en la evolución de los corridos tumbados y reconoció el impacto que ha tenido dentro de la música regional mexicana.

Durante una entrevista en un podcast, el intérprete sonorense destacó que Natanael logró abrir camino con un estilo propio, apostando por una propuesta diferente que, con el tiempo, terminó marcando tendencia dentro del género. Según explicó, muchos artistas comenzaron a seguir esa línea musical después del éxito alcanzado por el creador de los corridos tumbados.

¿Qué declaró Carín León sobre Natanael Cano?

Carín León aseguró que una de las claves del éxito de Natanael Cano fue mantenerse firme en sus ideas y no cambiar su estilo pese a las críticas que recibió en sus inicios. Incluso, lo describió como una de las figuras más importantes e influyentes de este movimiento musical.

Reacciones en el regional mexicano

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del regional mexicano, quienes destacaron el reconocimiento de un artista consolidado hacia una de las figuras que revolucionó el género en los últimos años.