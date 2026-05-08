La mansión VIP: Kim Shantal habla sobre su relación con Lalo Oconner

Kim Shantal se encuentra en medio de una fuerte controversia dentro de La mansión VIP tras los recientes señalamientos sobre su relación con Lalo Oconner. En una conversación sincera con sus compañeros del reality, la creadora de contenido abrió su corazón sobre el momento complicado que vive con su pareja, luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad con su ex, conocido como "Suavecito", también participante del programa.

Durante la charla, Kim Shantal admitió que su cercanía con "Suavecito" dentro del encierro pudo haber generado malentendidos, aunque insistió en que no ha habido una intención de dañar su relación. La influencer explicó que, en el contexto de un reality show, las emociones suelen intensificarse y las situaciones pueden ser malinterpretadas, especialmente cuando existe presión, convivencia constante y falta de privacidad.

¿Qué declaró Lalo Oconner sobre la situación?

Sin embargo, la polémica creció luego de que Lalo Oconner expresara públicamente su decepción, asegurando que recibió información sobre un posible acercamiento físico entre Kim y su ex dentro de la casa. Aunque no existen imágenes claras de lo ocurrido, el comentario encendió las redes sociales y provocó una ola de reacciones entre seguidores del programa, quienes comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja.

¿Cómo se siente Kim Shantal en La mansión VIP?

En medio de esta tensión, Kim Shantal también se sinceró sobre su relación con Lalo Oconner, asegurando que durante su noviazgo ha tenido que "soportar muchas cosas", haciendo referencia a situaciones personales relacionadas con el estilo de vida de su pareja. La influencer destacó que, a pesar de las dificultades, todavía existe cariño entre ambos y que le gustaría poder hablar con él en persona para aclarar todo lo sucedido.

Por su parte, Lalo Oconner ha dejado entrever que la relación atraviesa un momento muy delicado y no ha descartado una posible ruptura definitiva una vez que Kim salga del reality. Incluso ha manifestado su interés en entrar a La mansión VIP para confrontar directamente la situación, lo que ha generado aún más expectativa entre los seguidores del programa.

Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente se ha vuelto tenso. Compañeros de ambos han tratado de apoyar a Kim tras la presión emocional, mientras que la situación sentimental entre ella y Lalo parece cada vez más incierta. La llegada de mensajes externos, como el ramo de flores enviado por la madre de la influencer, ha sido interpretada como una señal de un posible cambio en su estado sentimental, lo que ha aumentado aún más la especulación.

Por ahora, ni Kim Shantal ni Lalo Oconner han confirmado una ruptura oficial, pero ambos han dejado claro que la relación atraviesa uno de sus momentos más complicados. El desenlace dependerá de lo que ocurra dentro y fuera de La mansión VIP en los próximos días.