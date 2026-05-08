Los Invasores de Nuevo León brillan en su Tour Europa 2026

Los Invasores de Nuevo León continúan llevando la música regional mexicana a nuevos escenarios internacionales con su exitoso "Tour Europa 2026". La reconocida agrupación norteña ha logrado una destacada respuesta del público europeo durante esta gira, reafirmando su legado dentro del género y el alcance global de su música.

La gira europea de Los Invasores

El recorrido comenzó con presentaciones en París el pasado 1 de mayo, seguido de conciertos en Ámsterdam el 2 de mayo y Estocolmo el 3 de mayo. Posteriormente, la agrupación llegó a Dublín el 5 de mayo, donde cientos de asistentes disfrutaron de una noche marcada por los éxitos que han definido la trayectoria del grupo a lo largo de los años.

Impacto de la música norteña en Europa

La gira ha demostrado el fuerte impacto que continúa teniendo la música norteña fuera de México, consolidando a Los Invasores de Nuevo León como una de las agrupaciones más representativas y queridas del regional mexicano a nivel internacional.