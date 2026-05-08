Vicente Fernández y La Adictiva lanzan 'Mujeres Divinas' en homenaje musical

Vicente Fernández y La Adictiva unen sus voces en una nueva versión de "Mujeres Divinas", uno de los temas más emblemáticos de la música mexicana. Esta reinterpretación forma parte de un álbum especial de duetos póstumos que rinde homenaje al legado del inolvidable "Charro de Huentitán", utilizando las grabaciones originales de su voz acompañadas por nuevos arreglos y colaboraciones con destacados artistas del regional mexicano.

La esencia de 'Mujeres Divinas'

"Mujeres Divinas" se convierte así en el segundo sencillo de esta producción, manteniendo la esencia sentimental de la canción mientras incorpora la fuerza y el estilo característico de la banda sinaloense. La participación de La Adictiva aporta una nueva energía al clásico, con arreglos modernos y una interpretación que busca conectar tanto con nuevas generaciones como con los seguidores de siempre de Vicente Fernández.

Un homenaje a un ícono de la música

El proyecto representa un homenaje a la trayectoria del ícono mexicano y demuestra cómo su música continúa vigente a través de nuevas colaboraciones. Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, La Adictiva reafirma además su lugar como una de las agrupaciones más importantes e influyentes del regional mexicano actual.