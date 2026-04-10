Summer Sonic 2026: Carín León representará a México en Tokio

Carín León continúa expandiendo su presencia a nivel global y ahora se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su participación como headliner del Beach Stage en el Summer Sonic Festival 2026.

Con este logro, el cantante originario de Sonora hará historia al convertirse en el primer artista mexicano en encabezar un escenario dentro de este prestigioso festival en Tokio, consolidando así su creciente proyección en la industria musical internacional.

El festival Summer Sonic 2026 se celebrará en Osaka y Tokio

El evento se celebrará el 14 de agosto en Osaka y el 15 de agosto en Tokio, en una edición especial que conmemora el 25 aniversario del festival. Como parte de su participación, Carín León también formará parte del proceso de curaduría del lineup, seleccionando a algunos de los artistas invitados.

Carín León, primer mexicano en encabezar el festival

Este nuevo paso no solo reafirma su impacto fuera de México, sino que también lo posiciona como una figura influyente dentro de la escena global, llevando la música regional mexicana a nuevos escenarios y audiencias.