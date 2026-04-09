Carín León invierte 15 millones en taquería en Hermosillo

El cantante Carín León apostó fuerte por el mundo gastronómico al invertir cerca de 15 millones de pesos en su nueva taquería 'El Coyote del Norte', ubicada en Hermosillo.

Este proyecto no surgió de manera improvisada. De acuerdo con el consultor Sebastián Chacón, quien habló del tema junto al especialista financiero Moris Dieck, el restaurante fue planeado desde cero con una visión empresarial bien definida, buscando consolidarse como algo más que un negocio ligado a la fama del artista.

La taquería El Coyote del Norte es el resultado de una colaboración entre Carín León y expertos en gastronomía.

La taquería es resultado de una colaboración entre Carín León, Chacón y el parrillero José Ángel Figueroa, quienes unieron esfuerzos para crear un concepto enfocado en resaltar el taco sonorense. La propuesta apuesta por carnes de alta calidad y técnicas tradicionales del norte del país, elevando así la experiencia culinaria.

Con una inversión de 15 millones de pesos, Carín León busca retribuir a su ciudad natal a través de la gastronomía.

Para el intérprete, esta inversión también tiene un valor especial, ya que representa una forma de retribuir a su ciudad natal y promover la cultura de la carne asada. Con una identidad regional bien marcada y un enfoque profesional, 'El Coyote del Norte' busca abrirse camino dentro de la escena gastronómica local y crecer a largo plazo.