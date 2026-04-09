Majo y Emiliano Aguilar reavivan rumores de colaboración musical

El reciente encuentro entre Majo Aguilar y Emiliano Aguilar ha generado especulación sobre una posible colaboración musical entre ambos, combinando regional mexicano y rap.

La reunión salió a la luz luego de que Emiliano compartiera en Instagram una fotografía abrazando a su prima, lo que provocó una ola de reacciones positivas entre los usuarios, quienes celebraron la cercanía entre ambos artistas, especialmente por el distanciamiento que han mostrado con otros miembros de la familia Aguilar.

¿Qué generó el reencuentro?

Este acercamiento contrasta con las diferencias públicas que han tenido con figuras como Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Tras el reencuentro, crecieron los rumores sobre una posible colaboración, ya que ambos han seguido desarrollando sus carreras en distintos géneros: Majo dentro del regional mexicano y Emiliano enfocado en el rap.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial, la idea no es nueva. En entrevistas previas, Majo Aguilar ya había mencionado que no descarta trabajar con su primo, destacando que sería un proyecto especial por el vínculo familiar.

Expectativas de los fans

Hasta el momento, el encuentro parece ser solo un momento de reconciliación, pero los fans ya esperan que esta unión se traduzca en música.