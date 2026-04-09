Cazzu logra visa para viajar a Estados Unidos con su hija

Cazzu consigue visa para viajar con su hija en medio de conflicto con Nodal

La cantante Cazzu habría logrado un avance importante en medio de su disputa legal con Christian Nodal, luego de que se diera a conocer que ya cuenta con la visa para viajar a Estados Unidos junto a su hija.

El conflicto entre ambos surgió debido a la autorización necesaria para que la menor pudiera salir del país, ya que al tratarse de una menor de edad se requería el consentimiento de ambos padres para completar el trámite migratorio.

Durante semanas, la situación generó incertidumbre, especialmente porque los planes profesionales de la artista, incluida su gira, dependían de poder viajar con su hija.

Avance en la disputa legal

Según información difundida por el periodista Javier Ceriani, fuentes cercanas al equipo de la trapera aseguran que tanto ella como su hija ya tendrían las visas aprobadas, lo que también permitiría el ingreso de su equipo de trabajo a Estados Unidos.

Situación actual del conflicto

Hasta ahora, no se ha confirmado si existe un acuerdo legal definitivo entre ambas partes o si aún quedan asuntos pendientes por resolver.