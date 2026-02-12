Festival de Música Sueños reunirá a J Balvin y Fuerza Regida en Chicago

El Festival de Música Sueños anunció hoy su cartel completo, encabezado por los cabezas de cartel Fuerza Regida, J Balvin, Kali Uchis y una actuación especial de Los Tucanes de Tijuana, antes de su quinta edición en Grant Park los días 23 y 24 de mayo de 2026.

Como el festival de música latina más grande de Estados Unidos, Sueños se ha consolidado como un fenómeno cultural único, posicionando a Chicago como un destino líder para la música latina en el país. El festival reúne a superestrellas mundiales, artistas emergentes y talento local en una celebración de dos días de música, cultura y comunidad.

Las entradas generales del Festival de Música Sueños estarán disponibles a partir del 12 de febrero de 2026 a las 12 p. m. CT en suenosmusicfestival.com con opciones de pases que incluyen entrada general, GA+, VIP y los exclusivos paquetes El Sueño y acceso oro para dos personas.

Detalles del cartel

El cartel de 2026 de "El Festival Latino", Sueños Music Festival, presenta a más de 40 artistas que abarcan la música mexicana, el reguetón, la música electrónica latina y mucho más.

Diseñado para reflejar el amplio espectro del pasado, presente y futuro de la música latina, el cartel reúne a pioneros del reguetón e íconos históricos como Alexis y Fido, Tito El Bambino y Yandel, con una presentación especial de Yandel Sinfónico que ofrece una reinvención única de su catálogo.

Influencia colombiana en el festival

El talento colombiano aporta gran energía al cartel del Festival de Música Sueños con J Balvin, Kali Uchis, Manuel Turizo, Elena Rose y Ryan Castro, lo que subraya la continua influencia de Colombia en el panorama musical latino global.

Desde su lanzamiento en 2022, Sueños se ha convertido en una plataforma clave para la música, la cultura y la comunidad latina en Chicago, atrayendo a más de 60,000 fans de todo el país al Grant Park cada año para una vibrante celebración del fin de semana del Día de los Caídos.