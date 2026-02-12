La Arrolladora Banda El Limón y otros artistas en Jalostotitlán

El Palenque de Jalostotitlán dará inicio este fin de semana.

Uno de los Palenques más esperados por la gente de Jalisco es el Palenque de Jalostotitlán, el cual dará inicio este 14 de febrero. Este sábado Víctor Mendivil llegará con su estilo único a poner a bailar a todos los asistentes de este importante evento.

La fiesta continuará el 15 de febrero con La Arrolladora Banda El Limón, quienes con sus grandes éxitos conquistarán una vez más el corazón del público. Ese mismo día, Los Invasores de Nuevo León cerrarán con broche de oro con los temas que han marcado al Regional Mexicano.

Para el 16 de febrero, Herencia de Grandes se hará presente para encender el ambiente con su talento y energía. Prometiendo una gran noche llena de música, pasión y momentos memorables para todos los asistentes.

Finalmente, el 17 de febrero, los encargados de cerrar gloriosamente esta gran cartelera será Calibre 50. La agrupación pondrá a vibrar al palenque con sus más grandes éxitos y su inigualable estilo, garantizando un show espectacular.

Sin duda, serán cuatro días llenos de música, tradición y mucha fiesta, donde el público podrá disfrutar de un ambiente totalmente familiar. El mejor talento del Regional Mexicano estará completamente en vivo en uno de los eventos más esperados de la región.