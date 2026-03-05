Cazzu destaca en Jujuy tras recibir premios por su música

Cazzu arrasa con premios por "Con Otra" y es reconocida como figura destacada de Jujuy

La cantante argentina Cazzu continúa cosechando éxitos tras el lanzamiento de su álbum Latinaje, publicado el 24 de abril de 2025, con el que logró consolidarse aún más dentro de la escena musical latina.

El impacto del disco comenzó a sentirse desde sus primeros sencillos: "La Cueva", "Dolce" y "Con Otra", temas que llamaron la atención del público y que muchos relacionaron con su ruptura con el cantante Christian Nodal.

Ahora, la artista —cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli— fue una de las grandes ganadoras en los Video Prisma Awards, evento organizado por el Buenos Aires Video Festival que reconoce a los mejores videos musicales nacionales e internacionales.

Durante la gala, la llamada "Reina del Trap" se llevó cuatro premios gracias a los videos de "Con Otra" y "Ódiame", dirigidos por Alan Olmedo. Estos fueron los galardones que recibió:

Mejor Video de Cumbia – "Con Otra"

Mejor Dirección – "Ódiame"

Mejor Coreografía – "Ódiame"

Mejor Maquillaje y Peinado – "Ódiame"

Además de estos reconocimientos, la cantante de 32 años también fue homenajeada en su tierra natal, Jujuy, donde recibió un reconocimiento como figura destacada de la provincia.

Cazzu viajó a su lugar de origen —específicamente a Fraile Pintado— para participar en el tradicional carnaval jujeño, donde convivió con sus seguidores y celebró sus raíces, momento que quedó registrado en diversos videos que circularon en redes sociales.

Durante el evento, la artista fue distinguida por representar a Jujuy a nivel internacional y por mantener presente su identidad cultural a lo largo de su carrera.

De hecho, su álbum Latinaje incluye la canción "Jujuy Estrellado", un tema que rinde homenaje a su lugar de origen y que refleja el vínculo emocional que mantiene con su tierra.

Con estos logros, Cazzu sigue consolidando su carrera musical mientras deja atrás la reciente polémica relacionada con su expareja Christian Nodal, luego de que la canción "Rosita" —interpretada por Jhayco, Tainy y Rauw Alejandro— hiciera una referencia al cantante mexicano.