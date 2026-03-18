Christian Nodal busca regresar a Universal Music Group tras conflicto legal

Christian Nodal estaría cerca de dar un giro importante en su carrera al iniciar negociaciones para regresar a Universal Music Group, sello con el que alcanzó proyección internacional en sus inicios.

El intérprete busca poner fin a la disputa legal que mantiene desde 2021 y retomar su relación profesional con la compañía. Según declaraciones recientes, Nodal contempla este regreso una vez que concluya su contrato actual con Sony Music.

El cantante explicó que uno de sus principales objetivos es reactivar proyectos que quedaron pausados debido al conflicto legal, el cual se ha extendido por más de cinco años.

"Estoy por terminar mi ciclo con Sony Music. Estoy por empezar con Universal una buena negociación. Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, de Viña del Mar, eventos que para mí me hacen un montón de ilusión", declaró.

Nodal busca reactivar proyectos detenidos por conflicto legal con Sony Music.

A pesar de la controversia, Nodal destacó los logros obtenidos durante su etapa con Universal, recordando algunos de sus mayores éxitos.

"Hice varios hits, hice buena música, música que se quedó ya, como ´Adiós, amor´, ´Te fallé´, ´De los besos que te di´ y demás. Entonces, creo que hay mucho que podemos crear juntos", comentó.

El cantante destaca éxitos previos con Universal Music Group en su carrera.

En otro tema, el artista negó los rumores que apuntaban a que su suegro, Pepe Aguilar, asumiría el rol de su mánager. Aclaró que el cantante está enfocado en su propia carrera.

"No, mi suegro creo que está cien por ciento enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager", afirmó.

No obstante, reconoció que Pepe Aguilar ha sido una figura de apoyo, especialmente en temas legales y personales, incluyendo las controversias relacionadas con su matrimonio con Ángela Aguilar.

"Aunque no como mánager, sí me ha ayudado mucho con varios consejos, sobre todo en temas legales. Por eso surgen rumores, porque es de los pocos artistas que es dueño de sus masters", explicó.

Hasta el momento, Universal Music Group no ha emitido un comunicado oficial que confirme las negociaciones.