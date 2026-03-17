Laura Pausini lanza su nuevo álbum Yo Canto 2: homenaje a compositores

Laura Pausini lanza "Yo Canto 2", un homenaje a los grandes compositores en español.

La reconocida artista italiana Laura Pausini, considerada la intérprete de su país más escuchada a nivel internacional y una de las voces más influyentes de la música latina, presenta "Yo Canto 2", su nuevo álbum en español ya disponible en plataformas digitales y formatos físicos en todo el mundo bajo los sellos Warner Records y Warner Music.

Ganadora de un Premios Grammy y cuatro Latin Grammy, además de haber sido nombrada Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2023, Pausini ha construido una carrera llena de logros. Entre ellos destacan un Golden Globe Awards y una nominación a los Premios Óscar.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, la cantante ha logrado romper barreras culturales y lingüísticas, convirtiéndose en la primera artista italiana en ingresar al Billboard Hot 100. Recientemente, también fue reconocida con el Billboard Icon Award y el Global Icon Award en Billboard Women in Music.

¿Qué ofrece el nuevo álbum de Laura Pausini?

Con "Yo Canto 2", Laura Pausini reafirma su capacidad de conectar generaciones a través de la música, rindiendo homenaje a los grandes compositores en español y consolidando su legado como una de las artistas más importantes del panorama internacional.