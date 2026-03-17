Luis R Conriquez desata polémica al interpretar corridos en Ring Royale 2026

La velada de Ring Royale 2026, celebrada en la Arena Monterrey, no solo estuvo marcada por la acción sobre el ring, sino también por la controversia que generó la presentación de Luis R Conriquez.

Minutos antes del combate estelar, el cantante subió al escenario para interpretar varios corridos de su repertorio, incluyendo temas como "Mexicano Soy", que fueron coreados por el público. Sin embargo, la atención se centró en canciones como "Presidente" y "Triple Lavada", conocidas por sus referencias a figuras del crimen organizado.

"Presidente", lanzada en 2024 en colaboración con Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Neton Vega, incluye menciones a Nemesio Oseguera Cervantes, figura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, "Triple Lavada" hace referencia a "Los Chapitos", nombre con el que se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Las letras de ambos temas contienen alusiones a lujos, operaciones ilícitas, armamento y dinámicas del crimen organizado, lo que ha generado debate constante en torno a este tipo de música.

Durante la presentación, el público respondió con entusiasmo, contrastando con las restricciones que el artista ha enfrentado en otros estados del país, donde la interpretación de narcocorridos ha sido limitada o prohibida.

Cabe recordar que en 2025, durante su participación en la Feria del Caballo en Texcoco, Luis R Conriquez evitó interpretar algunos de estos temas por disposiciones oficiales, lo que provocó inconformidad entre los asistentes.

La interpretación de "Presidente" en este evento ocurre además en un contexto reciente, lo que intensificó la conversación en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites y el impacto de los corridos en la actualidad.