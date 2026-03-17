Jacqie Rivera presenta su nuevo sencillo 'Completamente Yo'

Jacqie Rivera estrena "Completamente Yo", uno de los lanzamientos más sinceros y personales de su carrera hasta el momento, en el que abre su corazón a través de la música.

Construida sobre una base de guitarra acústica que guía la melodía, la canción permite que su voz y su historia cobren protagonismo. El sencillo, distribuido por Virgin Music, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La letra y su significado

En este nuevo tema, la artista reflexiona sobre la presión de ocultar partes de sí misma para cumplir con las expectativas externas. La letra aborda el peso de ser siempre "la niña buena", de sonreír y aceptar incluso cuando algo no se siente correcto.

A diferencia de etapas anteriores, en "Completamente Yo" su interpretación se percibe directa, honesta y sin filtros, mostrando una faceta más vulnerable y auténtica.

"Renacer no es traicionar quien fui, es honrar quien soy. No soy la misma y gracias a todo lo que viví soy completamente yo", expresó la cantante sobre el significado del tema.

Un lanzamiento significativo

El lanzamiento llega tras un periodo de intensa actividad musical. En marzo de 2025, Rivera presentó un álbum que marcó un paso clave en su evolución artística, y meses después, en diciembre, cerró el año con el EP "Deseos Navideños", reafirmando su constancia creativa.

Con este nuevo sencillo, Jacqie Rivera continúa consolidando una etapa más introspectiva, apostando por una conexión genuina con su audiencia a través de letras honestas y profundamente personales.