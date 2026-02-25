Christian Nodal se pronuncia sobre su hija Inti: dolor y distancia

Christian Nodal habló abiertamente sobre el dolor que enfrenta al no poder convivir con su hija Inti y respondió a las recientes declaraciones de su expareja, Cazzu, quien lo señaló públicamente por presunto abandono.

La controversia surgió después de que el intérprete de regional mexicano compartiera una imagen junto a su esposa, Ángela Aguilar, musicalizada con el tema Rosita, colaboración de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco. Una línea de la canción —"Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal— desató la molestia de la artista argentina, quien calificó la situación como un acto hipócrita y reaccionó públicamente.

Ante ello, Nodal utilizó su canal de difusión para expresar su postura. Aseguró que su mayor preocupación es no poder ejercer plenamente su derecho como padre y que, pese a intentos de mediación en Argentina, no se logró un acuerdo para regular las convivencias con la menor.

Declaraciones de Christian Nodal

El cantante explicó que, al no concretarse un arreglo, decidió iniciar un proceso legal en México con el objetivo de que un juez establezca formalmente los días de convivencia y determine una cifra clara de manutención. Según sus palabras, durante las negociaciones se plantearon condiciones que consideró desproporcionadas y alejadas del interés principal: el bienestar de su hija.

También señaló que las cifras y movimientos financieros que han circulado públicamente fueron sacados de contexto, y cuestionó las versiones contradictorias sobre si ha cumplido o no con la manutención. Nodal afirmó que no le pesa aportar económicamente para su hija, pero manifestó sorpresa ante el monto que se le solicitaba para una niña de dos años.

Impacto en la relación padre-hija

El intérprete, de 27 años, confesó que le resulta especialmente doloroso enterarse por redes sociales de la manera en que su hija podría estar creciendo con una percepción negativa hacia él. Reconoció que ha cometido errores, pero fue enfático al asegurar que su distancia no significa desinterés.

"Mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia", expresó.

Las declaraciones reavivan la polémica entre la expareja, cuya separación en 2024 generó múltiples intercambios públicos, especialmente tras el posterior matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar.