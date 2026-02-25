Omar Chaparro enfrenta lesión en el menisco mientras filma 'Venganza'

Omar Chaparro apuesta todo por el cine... incluso tras una lesión

Con tal de consolidar su camino en la pantalla grande, Omar Chaparro no ha dudado en arriesgarlo todo, literalmente hasta la rodilla. El actor encadenó tres proyectos cinematográficos consecutivos, entre ellos la cinta de acción "Venganza", que llega a las salas mexicanas, y "Sierra Madre", donde comparte créditos con Kiefer Sutherland, recordado mundialmente por la serie 24.

Su determinación por abrirse paso en el cine no es nueva. Hace más de una década, Chaparro incluso invirtió su propio dinero para sacar adelante la comedia Suave patria, una decisión de la que asegura no arrepentirse, pues marcó el inicio de una etapa clave en su carrera cinematográfica.

Lesión en el menisco durante el rodaje

En 2024, mientras filmaba "Venganza", donde interpreta a una especie de "Rambo mexicano", el actor sufrió una lesión en el menisco. Sin embargo, decidió posponer la cirugía debido a que ya estaba comprometido con el rodaje de "Sierra Madre", proyecto en el que da vida al antagonista.

Según relata, durante el rodaje el director le preguntó si sabía artes marciales y si era cinta negra. Aunque respondió afirmativamente —aclarando entre risas que eso fue hace años—, terminó realizando una escena de patadas sin el calentamiento adecuado, lo que agravó la lesión en su rodilla.

Compromiso con el cine

A pesar del dolor y la posterior cirugía, Chaparro asegura que el esfuerzo ha valido la pena. Para él, cada reto físico ha sido parte del precio por mantenerse firme en su apuesta por el cine y demostrar que está listo para asumir papeles cada vez más exigentes.