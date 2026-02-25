Telemundo presenta a William Valdés en el podcast de La Casa de los Famosos

William Valdés se suma a Telemundo como voz oficial del podcast de La Casa de los Famosos.

Telemundo anunció la incorporación de William Valdés como conductor oficial del podcast de La Casa de los Famosos, uno de los realities más exitosos de la televisión hispana y favorito del público en cada temporada.

Este proyecto representa un paso clave en la trayectoria del presentador, al convertirse en su primera participación como conductor dentro de la cadena. Además, tendrá la responsabilidad de entrevistar en exclusiva al participante eliminado en cada gala, ofreciendo reacciones de primera mano y conversaciones sin filtros tras su salida de 'la casa más famosa de la televisión'.

Con una carrera marcada por la versatilidad y la experiencia, William ha formado parte de importantes cadenas como Univision, Televisa, Estrella TV y TV Azteca, consolidándose como una figura reconocida dentro del entretenimiento latino.

En 2024, el conductor regresó a México para encabezar la exitosa puesta en escena 'La Obscenidad de la Carne', superando las 150 funciones y registrando llenos totales en cada presentación, lo que reafirmó su presencia también en el ámbito teatral.

William Valdés asumirá el reto de entrevistar a los eliminados del reality show.

Sobre esta nueva etapa, William expresó su entusiasmo por integrarse a Telemundo y asumir este reto profesional, destacando que será una oportunidad única para conectar tanto con la audiencia como con los protagonistas del reality.