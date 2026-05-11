Christian Nodal muestra el cuarto de su hija Inti en Houston

Christian Nodal conmovió a sus seguidores al revelar por primera vez la habitación que preparó especialmente para su hija Inti Nodal en la residencia que comparte con Ángela Aguilar en Houston.

La habitación de Inti Nodal

El cuarto destaca por su cálida decoración infantil inspirada en la cultura mexicana. Entre los detalles que más llamaron la atención se encuentran una cama personalizada con el nombre de Inti, una cuna adornada con una cobija de la Virgen de Guadalupe, nubes colgantes, cactus decorativos y un cuadro inspirado en el significado solar del nombre "Inti". Además, se pudieron ver prendas, zapatos y accesorios infantiles que desataron especulaciones entre los fans sobre una posible próxima visita de la pequeña.

Rumores sobre la relación entre padre e hija

La relación entre Nodal y su hija ha generado conversación desde su separación de Cazzu en 2024. Aunque ambos han dejado claro que Inti es su prioridad, los detalles sobre convivencia y manutención se han mantenido en privado.

En meses recientes surgieron rumores sobre un supuesto distanciamiento entre padre e hija, especialmente después de que el cantante compartiera el mensaje: "Mi silencio y mi distancia no son abandono". Sin embargo, Cazzu aclaró que actualmente no existe un proceso formal de custodia y explicó que continúan manejando acuerdos relacionados con la crianza y los viajes de la menor, quien reside con ella en Argentina.