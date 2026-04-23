Poncho de Nigris advierte a Karely Ruiz sobre abogados tras polémica

"Una más y metemos abogados": Poncho de Nigris responde con advertencia a Karely Ruiz

La polémica entre Karely Ruiz y Poncho de Nigris sigue creciendo luego de que la modelo asegurara públicamente que no le debe nada al empresario, desatando una fuerte reacción por parte del regiomontano.

Todo comenzó cuando Karely Ruiz negó que Poncho de Nigris fuera su mánager o que tuviera injerencia en su participación en Supernova, donde sustituirá a Lupita Villalobos en un combate contra Kim Shantal. Estas declaraciones surgieron en medio de versiones que señalaban que el empresario habría facilitado su incorporación al evento.

¿Qué declaraciones generaron la controversia?

La situación se volvió más compleja debido a que Ruiz tenía un contrato vigente con Ring Royale, proyecto encabezado por De Nigris, donde participó semanas atrás. Finalmente, ambas partes habrían llegado a un acuerdo que permitió su salida para integrarse, de último momento, a la cartelera de Supernova.

Sin embargo, las declaraciones de Karely no fueron bien recibidas por el empresario, quien reaccionó de inmediato a través de redes sociales. En un video difundido en TikTok, el también ex participante de La Casa de los Famosos México lanzó una contundente advertencia.

"Pues con cuidado que le metemos abogados... yo me porté muy bien con ella y la dejé ir a pelear. Pero una declaración más de esas y le metemos abogados, a ver quién sale perdiendo", expresó, asegurando además que existe un contrato vigente.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones generaron opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron a Poncho de Nigris, otros defendieron a Karely Ruiz por marcar límites en su relación profesional. También hubo quienes consideraron que la polémica forma parte de una estrategia para mantenerse en tendencia.

Por ahora, el conflicto sigue dando de qué hablar y todo indica que podría escalar más allá de las redes sociales.