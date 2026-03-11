Christian Nodal y Grupo Firme: similitudes en sus canciones generan debate

Señalan similitudes entre canción de Christian Nodal y tema de Grupo Firme

El estreno de "Incompatibles" de Christian Nodal ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron similitudes con una frase del tema "Me pierde por wey" de Grupo Firme, liderado por Eduin Caz.

Las comparaciones surgieron luego de que seguidores destacaran la línea "una lloradita, una peda y la que siga" del nuevo sencillo de Nodal, que algunos consideran similar a "una peda, una llorada y luego a lo que sigue" presente en la canción del grupo.

¿Qué dicen las letras de Nodal y Grupo Firme?

Mientras el tema de Grupo Firme habla de dejar atrás a una expareja y continuar la vida entre fiestas, "Incompatibles" aborda una ruptura desde la idea de la falta de compatibilidad en la relación.

Reacciones en redes sociales

Hasta ahora, ninguno de los artistas ha respondido públicamente a los comentarios, mientras las opiniones en redes sociales continúan divididas entre quienes ven una simple coincidencia y quienes sugieren una posible inspiración.