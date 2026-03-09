Nodal y Aguilar: Revelan cita secreta en Monterrey antes de su relación

Aseguran que Nodal y Ángela Aguilar habrían tenido una cita secreta antes de hacer pública su relación.

Una mujer que afirma haber trabajado en un cine de Monterrey se volvió viral en TikTok luego de compartir un testimonio en el que asegura haber presenciado una supuesta cita entre Christian Nodal y Ángela Aguilar meses antes de que ambos confirmaran su relación.

De acuerdo con su relato, el encuentro habría ocurrido el 15 de mayo de 2024. Según explicó, el equipo de seguridad del cantante habría rentado dos salas completas del complejo cinematográfico, comprando todos los boletos disponibles con el fin de mantener privacidad y evitar la presencia de otros clientes.

La mujer señaló que los escoltas limitaron el acceso del personal a ciertas áreas y pidieron que no se utilizaran celulares cerca de los artistas mientras se encontraban en el lugar.

Asimismo, aseguró que al terminar la función alcanzó a ver a los cantantes salir juntos y "muy cariñosos", lo que —según su versión— generó comentarios entre algunos empleados del cine sobre un posible romance.

El video rápidamente se difundió en redes sociales y reavivó el debate entre los seguidores de ambos artistas sobre cuándo habría iniciado realmente su relación, especialmente porque en ese periodo Nodal aún estaba vinculado sentimentalmente con la cantante argentina Cazzu.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han reaccionado públicamente a esta versión que circula en redes sociales.