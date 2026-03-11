Luis Miguel y sus hijos: momentos de cercanía y distancia

Así ha sido la relación de Luis Miguel con sus hijos Miguel y Daniel a lo largo de los años.

Aunque Luis Miguel es uno de los cantantes más famosos del mundo, su vida personal siempre ha estado rodeada de discreción, especialmente cuando se trata de su relación con sus hijos menores, Miguel y Daniel, fruto de su relación con la actriz Aracely Arámbula.

En los últimos días, los jóvenes volvieron a llamar la atención del público luego de ser captados en el aeropuerto de la Ciudad de México junto a su madre. Las imágenes difundidas por el programa Ventaneando rápidamente se viralizaron, sobre todo porque muchos usuarios señalaron el gran parecido físico entre Miguel, el mayor de los hermanos, y el intérprete conocido como "El Sol".

Miguel nació en enero de 2007, mientras que Daniel llegó al mundo en diciembre de 2008, durante la relación que Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron a mediados de los años 2000. En aquel momento, la pareja protagonizaba uno de los romances más mediáticos del espectáculo mexicano.

Sin embargo, la relación terminó en 2009. Tras la separación, Arámbula asumió principalmente la crianza de los menores, aunque en un inicio existía comunicación entre los niños y su padre. En 2016, la actriz compartió públicamente algunos mensajes que sus hijos habían escrito para Luis Miguel con motivo del Día del Padre, en los que expresaban cariño hacia el cantante.

Conflictos legales entre Luis Miguel y Aracely Arámbula

Años más tarde, la situación cambió. En 2019 se dio a conocer que la actriz y el cantante enfrentaban un conflicto legal relacionado con pagos de manutención. El tema se prolongó durante varios años y llegó a involucrar procesos legales tanto en México como en Estados Unidos.

Para 2023, diversas versiones señalaron que el caso se resolvió luego de que el artista realizara el pago correspondiente de la deuda señalada.

En distintas entrevistas, Aracely Arámbula ha declarado que nunca existió impedimento para que el cantante conviviera con sus hijos, e incluso ha reiterado que siempre ha estado abierta a que mantengan una relación cercana con su padre.

Posible acercamiento entre Luis Miguel y sus hijos

El posible acercamiento entre Luis Miguel y sus hijos habría ocurrido a finales de 2024, durante la gira del cantante. Según relató la actriz, los jóvenes coincidieron con él en un concierto realizado en Chihuahua, al que fueron invitados.

Actualmente, Miguel y Daniel tienen 19 y 17 años respectivamente, y aunque se desconoce con exactitud cómo es su relación actual con el intérprete, la historia entre el cantante y sus hijos ha estado marcada por largos periodos de distancia y momentos de acercamiento a lo largo de los años.