La Arrolladora Banda El Limón conquista el primer lugar en Monitor Latino con "¿Dónde Estabas Tú?"

La agrupación sinaloense La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho vuelve a destacar en las listas de popularidad con su más reciente sencillo "¿Dónde Estabas Tú?", tema que alcanzó el primer lugar del chart popular de Monitor Latino.

Lanzada a mediados de enero, la canción logró conectar rápidamente con el público y se ha convertido en uno de los temas más escuchados del regional mexicano en lo que va del año. Además, ha ganado gran aceptación durante las presentaciones en vivo de la banda, donde los seguidores la corean con entusiasmo.

Éxito en presentaciones en vivo

Con su característico estilo y una interpretación cargada de sentimiento, la agrupación demuestra nuevamente por qué se mantiene como una de las más influyentes dentro del género.

El éxito de "¿Dónde Estabas Tú?" representa también el primer gran logro del grupo en 2026, marcando un inicio de año positivo que reafirma su vigencia en la escena musical y su capacidad para seguir conquistando a nuevas generaciones de fans.

Gira Arrollaterapia

Este reconocimiento llega mientras la banda continúa recorriendo distintos escenarios con su gira "Arrollaterapia", una serie de conciertos con los que han llevado su repertorio de éxitos a miles de seguidores en diversas ciudades, fortaleciendo el vínculo que mantienen con su público.