Cristian Castro insiste en cantar con Luis Miguel: ¿se hará realidad?

Cristian Castro no se rinde: insiste en cantar junto a Luis Miguel

Cristian Castro sigue firme en su deseo de colaborar con Luis Miguel. A pesar de que "El Sol de México" ha mostrado poca disposición en el pasado, el intérprete no pierde la esperanza de unir sus voces en una misma canción.

¿Qué declaró Cristian Castro sobre su deseo de colaborar?

En entrevista con el programa Ventaneando, el cantante de "Azul" habló sobre su reciente concierto en el Domo Care de Monterrey, donde compartió escenario con Edén Muñoz. Durante la charla, destacó su interés por colaborar con artistas de nuevas generaciones y explorar distintos géneros musicales.

Entre esas nuevas propuestas, mencionó a Natanael Cano, quien podría lanzar una nueva versión de "Por amarte así", uno de los mayores éxitos de Castro. Sin embargo, el anhelo de cantar junto a Luis Miguel sigue siendo una de sus mayores metas.

¿Cómo planea Cristian Castro concretar su sueño?

Con el humor que lo caracteriza, Cristian incluso bromeó con la idea de viajar hasta Madrid, donde reside el intérprete de "No sé tú", para convencerlo personalmente. "Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo: Luis Miguel, a donde estés", comentó.

El cantante también dejó claro que, más allá de las constantes comparaciones entre ambos, su intención no es competir, sino compartir el escenario. "Él sabe que yo me muero por él... mucha gente como que nos compara, pero yo lo que quiero es que cantemos juntos, para que se blanquee la cosa", expresó.

¿Qué más dijo Cristian Castro sobre Luis Miguel?

Entre risas, Castro añadió que, si no logra concretar la colaboración musical, al menos le gustaría participar en un momento especial en la vida del cantante. "Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda", dijo en tono bromista.

Aunque la esperada colaboración aún no se concreta, la insistencia de Cristian Castro mantiene viva la ilusión de los fans que sueñan con ver juntos a dos de las voces más icónicas de la música en español.