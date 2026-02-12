Imelda Garza-Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de abuso sexual

El cantante José Manuel Figueroa enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera debido a que Imelda Garza-Tuñón lo acusó de supuestamente abusar sexualmente del fallecido Julián Figueroa.

El hijo de Joan Sebastian no se quedó de brazos cruzados y reaccionó, asegurando que tomaría cartas en el asunto de forma legal. La polémica que rodea a la dinastía Figueroa incrementa y ahora el intérprete de "Quiero Y Necesito" dio a conocer qué sucederá con el pleito que tiene con la viuda de su hermano menor, reveló el periodista argentino Javier Ceriani en su canal en YouTube.

Acciones de la autoridad

Mediante un video el comunicador compartió un audio de José Manuel Figueroa, de 50 años de edad, y se precisó que ya hay una demanda formal en contra de Imelda Garza-Tuñón, de 29 años, porque busca llegar a las últimas consecuencias tras las acusaciones que hizo de él. "La demanda ya (está) sellada con la Fiscalía, estamos en ese proceso".

José Manuel Figueroa ahondó en los detalles de la demanda en contra de Imelda Garza-Tuñón, quien es madre de su sobrino José Julián, de 8 años, y dijo que está "juntando todas las pruebas del daño que se ha causado". "Voy a hacer un video dando mi punto de vista. O me comprueba ante el juicio las acusaciones con los testigos que tiene -si no los llama ella los voy a llamar yo, ojalá diga quiénes son- para meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo".

Detalles confirmados

Como informamos, se filtró un audio mediante el que Imelda Garza-Tuñón acusó a José Manuel Figueroa de supuestamente abusar sexualmente de Julián Figueroa. Inicialmente dijo que se trataba de material hecho con Inteligencia Artificial (IA), pero luego se retractó y admitió que ella grabó el contenido.

El tema se suma al conflicto que la joven vive con su suegra, Maribel Guardia, por la custodia de José Julián. A esto se suma el conflicto por la herencia de Julián Figueroa, ya que la cantante y actriz también ha señalado al esposo de su suegra, Marco Chacón, de ser el responsable del deceso de su esposo ocurrido el 9 de abril de 2023 cuando supuestamente dormía.