Junior H lanza su nuevo álbum Depressed MFKZ: ya disponible

El esperado álbum DEPRESSED MFKZ de Junior H finalmente vio la luz y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El proyecto apunta a convertirse en el soundtrack perfecto para quienes viven el amor y el desamor con intensidad, justo en el marco del Día del Amor y la Amistad.

Desde semanas antes de su estreno, los seguidores del referente de los corridos tumbados contaban las horas para escuchar este nuevo material, el cual mantiene la esencia melancólica que ha caracterizado su carrera. Letras cargadas de introspección, desvelo, nostalgia y sentimientos a flor de piel forman parte de una propuesta que conecta directamente con su audiencia.

¿Qué detalles se conocen sobre el álbum?

La expectativa en torno al disco creció aún más al revelarse que Junior H trabajó de la mano de Gael Valenzuela, productor y compositor detrás de temas como Y Lloro y La Cherry. Esta colaboración anticipaba un sonido cuidado, profundo y con una producción que eleva la experiencia emocional del álbum.

DEPRESSED MFKZ se estrenó el jueves 12 de febrero de 2026 a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y ya puede escucharse en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, donde rápidamente comenzó a sumar reproducciones.

¿Cómo se posiciona Junior H en la música actual?

Con este lanzamiento, Junior H reafirma su posición como una de las voces más influyentes del movimiento de corridos tumbados, consolidando un estilo que combina vulnerabilidad, sonidos urbanos y regional mexicano, y que continúa evolucionando sin perder su autenticidad.